انت الأن تتابع خبر أزاي مكناش نعرفها.. طريقة عبقرية لتشغيل واتساب بدون إنترنت على الموبايل | جربها حالًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لتشغيل واتساب بدون إنترنت، يمكنك استخدام ميزة جديدة تقدمها الشركة تُعرف باسم “الأجهزة المرتبطة” أو “Multi-Device”، والتي تمكّنك من تشغيل واتساب على أجهزة متعددة دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت على هاتفك الأساسي.

خطوات تشغيل واتساب بدون إنترنت

قبل البدء، يجب بأن تتأكد من أن لديك أحدث إصدار من واتساب على هاتفك الذكي. يمكنك تحديث التطبيق من خلال متجر التطبيقات الخاص بك (Google Play أو App Store).

ومن ثم إليك خطوات تشغيل تطبيق واتس آب دون الحاجة لتوصيل الموبايل بالإنترنت:

الدخول إلى إعدادات واتساب:

افتح واتساب على هاتفك.

انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الزاوية العلوية (أو خيار “الإعدادات” إذا كنت تستخدم iOS).

اختر “الأجهزة المرتبطة” من القائمة.

ربط جهاز جديد:

انقر على “ربط جهاز جديد”.

سيظهر لك رمز QR على الشاشة يجب مسحه باستخدام الجهاز الآخر (مثل الكمبيوتر أو التابلت).

فتح واتساب ويب أو تطبيق سطح المكتب:

على جهاز الكمبيوتر أو التابلت، افتح واتساب ويب (https://web.whatsapp.com) أو قم بتنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب.

امسح رمز QR المعروض على الشاشة باستخدام هاتفك.

بعد الربط