انت الأن تتابع خبر «صورك هتتسرق في ثواني»... احترس من الضغط على هذه الرسائل التي ترسل على الوتساب وتجنب ظهور هذه العلامات... نصائح لازم تعرفها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم القراصنة تقنيات متنوعة لخداع مستخدمي واتساب بهدف سرقة المحادثات الشخصية والأموال، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، و تشمل هذه التقنيات إرسال رسائل مزيفة أو رموز تهدف إلى منح القراصنة الوصول إلى حسابات المستخدمين، ومن بين الطرق الأكثر شيوعا هو إرسال رمز مكون من ثلاثة أرقام يعرف بـ “OTP” أثناء إجراء مكالمة مع الضحية، حيث يتم استدراج الضحية للمشاركة في مكالمة لاحقة مع القراصنة، من خلال موقعنا دوت الخليج سنتناول التفاصيل.

فوائد الرموز التي ترسل على الوتساب

الرموز المكونة من 3 أحرف عندما يحصل المستخدم على رمز “OTP” ويدخله، فإنه يتيح بشكل غير مباشر للقراصنة الوصول إلى حسابه على واتساب من جهاز اخر، و من خلال هذه الوسيلة، يمكن للقراصنة السيطرة بالكامل على الحساب واستخدامه لإرسال رسائل إلى جهات اتصال الضحية لطلب الأموال بحجة أنها مساعدة طارئة، قد يكون المستخدم غير مدرك تماما لعملية الاحتيال، معتقدا أن الرمز الذي أدخله هو للتحقق الشرعي من حسابه.

نصائح للحماية من الاحتيال

لتفادي هذا النوع من الاحتيال، يوصي الخبراء المستخدمين بعدم إفشاء أي معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو رموز التحقق لأي شخص، ومن المهم أيضا الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة تصل عبر واتساب لحماية أنفسهم من الخداع، كما ينصح بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لتعزيز مستوى الأمان.

تنبيهات مهمه من شركه واتساب