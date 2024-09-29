انت الأن تتابع خبر بأقوى الإمكانيات.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Google Pixel 8 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاتف Google Pixel 8 هو الإصدار الأحدث من شركة جوجل، ويعتبر تحديث للإصدار السابق Pixel 7 الذي حقق نجاح كبير في السوق، يتميز الهاتف بتصميم مدمج، حيث تأتي شاشته بقياس 6.2 بوصة من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هيرتز، كما تم تزويد الهاتف بمعالج Tensor G3 الجديد من جوجل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجا بكسل، يحتوي الهاتف أيضًا على بطارية متوسطة بسعة شحن تبلغ 27 واط، في هذا المقال سوف نستعرض المواصفات الكاملة لهاتف Google Pixel 8، وأهم ميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Google Pixel 8

المواصفات التفاصيل المعالج معالج Tensor G3 بتقنية 4 نانومتر مع تسعة أنوية التخزين والرام خيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من الرام الكاميرا كاميرا خلفية بدقة 50+12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل الشاشة شاشة بحجم 6.2 بوصة ودقة 1080×2400 مع فتحة صغيرة نظام التشغيل يعمل بنظام أندرويد 14 البطارية سعة 4575 مللي أمبير

مميزات هاتف Google Pixel 8

يتوقع أداء جيد جداً بفضل معالج جوجل الجديد Tensor G3.

دعم تحديثات البرمجيات لمدة 7 أعوام متتالية، وهو رقم كبير.

حجم مثالي للاستخدام بيد واحدة.

شاشة OLED كبيرة تقدم تجربة جيدة مع دعم لمعدل تحديث 120Hz.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

يدعم الشحن اللاسلكي.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتجربة صوتية مميزة.

عيوب هاتف Google Pixel 8

المعالج الجديد من جوجل، Tensor G3، أصبح أقوى مما سبق، لكنه لا يزال أقل من SD 8 Gen 2 و A17 Pro الموجودين في سامسونج وآبل.

لا يوجد جديد في الكاميرات، حيث تم تطوير الكاميرا Ultra Wide، وكان الهاتف يحتاج إلى عدسة خاصة بالبورترية، لكن هذه العدسة متوفرة فقط في Pixel 8 Pro.

لا يدعم زيادة المساحة التخزينية عبر كارت ميموري.

تم تطوير سرعة الشحن مقارنة بالجيل السابق، حيث أصبحت 27 واط، لكننا نطمح في سرعة شحن أعلى.

الإكسسوارات الأساسية غير مرفقة في علبة الهاتف، مثل رأس الشاحن وسماعات الأذن.

لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، كما هو معتاد في الهواتف الرائدة.

سعر هاتف Google Pixel 8