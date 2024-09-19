انت الأن تتابع خبر مش هتشحن غير مرة واحدة.. فكرة عبقرية للحفاظ على باقة الانترنت لحد آخر الشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتكي بعض الناس دومًا من نفاذ باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر، وهو ما يجعلهم مجبرين على إعادة شحنها مرة أخرى، وربما أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، وهو ما يشكل أزمة لبعض عملاء شركات الاتصالات ومستخدمي الإنترنت المنزلي.

طريقة عبقرية للحفاظ على باقة الإنترنت

كشف بعض خبراء التقنية عن وجود طرق فعالة ومجبرة تساهم بشكل كبير في توفير باقة الإنترنت وتجعلها تستمر حتى نهاية الشهر، دون الحاجة إلى إعادة شحنها من جديد.

الخطوة الأولى من أجل توفير استهلاك باقة الإنترنت هي تقليل جودة الفيديوهات التي تشاهدها عبر الإنترنت، واختيار جودة متوسطة أو قليلة بعض الشيء، وهذا بسبب كون الفيديوهات عالية الجودة تستهلك جزء كبير من الباقة.

وكذلك يمكن الاعتماد على بعض التطبيقات المميزة على غرار “Opera Max” و”My Data Manager” لتقليل استخدام البيانات عبر الواي فاي والتحكم في استهلاك التطبيقات المختلفة.

نصائح هامة لمستخدمي الانترنت المنزلي