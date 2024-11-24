شقيق محمد رحيم يؤكد: الوفاة طبيعية جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان محمد رحيم وإن كانت الوفاة طبيعية أم بها شبهة جنائية.ونفى طا إقرأ المزيد

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان محمد رحيم وإن كانت الوفاة طبيعية أم بها شبهة جنائية.

ونفى طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم كل ما قيل عن أن الوفاة بها شبهة جنائية وأكد أنها طبيعية.

وقال خلال جنازة شقيقه: "محمد رحيم ميت وفاة طبيعية الراجل توفاه الله في ميعاده اللي ربنا كتبهوله لكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، دا اللي أقدر أقوله".

وتابع: "ببساطة أستاذ محمد رحيم قدم إبداعات وعاش حياة حافلة بالأدب والاحترام وحب الناس وزي ما كنتوا عارفين أنه راجل محترم والناس كلها بتحبه ونجم غير عادي حقق نجاحات غير عادية ربنا كرمه أحسن كرم في حياته ربنا توفاه في العمر اللي ربنا كتبهوله كانت وفاته أول امبارح بشكل طبيعي".

وشيعت عقب صلاة الظهر جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة عدد من النجوم منهم محمد منير وتامر حسني ومحمد حماقي وجنات وحميد الشاعري ولقاء سويدان وحسام حسني ولؤي ومحمد سراج ومي فاروق ومحمد العمروسي وأحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

يذكر أنه تم تأجيل موعد جنازة الملحن محمد رحيم، الذي كان من المقرر لها بعد صلاة الظهر السبت 23 نوفمبر، إذ أعلن شقيقه الدكتور طاهر رحيم تأجيلها حتى إشعار آخر، وتولت جهات التحقيق الأمر للكشف عن حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاته.

ورحل الفنان محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من السبت 23 نوفمبر.

وكان الفنان محمد رحيم تعرض لوعكة صحية منذ أشهر، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد و"الليالي" لنوال الزغبي و"آه يا ليل" و"يا ليل" لهشام عباس و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب و"منازل" و"60 دقيقة" لأصالة و"ياللي زعلان مني" لمحمد حماقي و"يانا يانا" لتامر حسني و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.