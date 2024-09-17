انت الأن تتابع خبر "احترس قبل فوات الأوان"… 5 إشارات تؤكد أن حسابك على واتساب تعرض للاختراق!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات شيوعا في مجال التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم بسهولة للتواصل مع الاخرين عبر إرسال الرسائل النصية والصور والوسائط المختلفة بسرعة وسلاسة، على الرغم من سهولة استخدامه وفائدته، يمكن أن يشكل واتساب خطرًا على خصوصيتك في حال تم اختراق حسابك، لذا، من الضروري أن تتخذ تدابير لحماية حسابك والتأكد من عدم تعرضه للاختراق، في هذا المقال، سنتناول كيفية التعرف على ما إذا كان حسابك مراقبا والعلامات التي قد تشير إلى ذلك، كما سنستعرض طرق تأمين حسابك بشكل فعال.

علامات اختراق حسابك على واتساب

من أبرز العلامات التي تدل على اختراق حساب واتساب الخاص بك هو ظهور نشاط من جهاز غير معروف، في هذه الحالة، يكون الحساب قد تعرض للاختراق، حيث يمكن للمخترق إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك دون علمك، وكذلك الوصول إلى بياناتك الشخصية دون أن تتلقى إشعارا بذلك، للتحقق من النشاط الغريب،

يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

– اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

– اختر “الأجهزة المرتبطة” من القائمة.

– تحقق من حالة الأجهزة المرتبطة وتأكد من عدم وجود جلسات غير معروفة.

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