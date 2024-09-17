انت الأن تتابع خبر ودع تليفونك لو كان منهم.. "واتساب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائيًا بعد أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة ميتا بلاتفورمز والمالكة لأحد أشهر تطبيقات الرسائل الخاصة والتواصل الإجتماعى تطبيق واتساب، أنه سيتم وقف عدد من أنظمة التشغيل بحلول العام المقبل، وهو ما سيؤثر على مجموعة من الهواتف الذكية قديمة الإصدار، وهو ما سيجعلها غير متوافقة مع تطبيق المراسلة بداية من عام 2025.

واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

ووفقا لتقرير نشرته شركة cnbc سيتطلب وقف بعض أنظمة التشغيل شراء المستخدمين لاجهزة جديدة، وهو ما أكدته شركة واتساب عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للشركة.

أشارت مصادر مسؤولة بالشركة إلى أن التطبيق سيتوقف عن دعم بعض الأجهزة القديمة والتى انتجتها شركة أبل وذلك بحلول فبراير 2025 على أقصى تقدير.

وتأتى تلك الخطوة من شركة ميتا فى إطار خطتها لتحسين أداء التطبيق بشكل تدريجى بالتخلص من دعم الأجهزة القديمة، بالإضافة إلى الحفاظ على امان التطبيق وخصوصية مستخدميه ومنع تسريبات بياناتهم عن طريق أي ثغرات أمنية قد تتواجد في الهواتف القديمة بسبب عدم قدرتها على تنزيل تحديثات أنظمة التشغيل.

متطلبات تشغيل واتساب 2024