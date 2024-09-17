انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا واحنا منعرفش أهميته .. اليك 5 مميزات تحدث عند تفعيل وضع الطيران في الهاتف .. معلومة الجن الأزرق ميعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضع الطيران في الهواتف الذكية هو ميزة رائعة لها العديد من الاستخدامات ولكن يعتقد الكثير من الأشخاص أنه مصمم فقط للسفر والرحلات الجوية، إلا أنهم لا يدركون أن زر وضع الطيران له استخدامات عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير مما يوفر الوقت، ولا يوجد هاتف يفتقر إلى زر الطيران ، ميزة وضع الطيران تقوم بمنع هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي من الاتصال بالشبكات أو البلوتوث، وهذا يعني أنه لا يمكنك إجراء مكالمات أو استقبال مكالمات أو إرسال رسائل أو استقبال رسائل أو تصفح الإنترنت بأي شكل من الأشكال ، وسوف نتعرف على استخداماته خلال الفقرات التالية.

فوائد تفعيل وضع الطيران في الهاتف

الحد من المقاطعات أثناء الاجتماعات في العمل أو في أي مكان آخر مهم ويمكنك تجنب المكالمات الواردة والرسائل النصية من خلال تفعيل وضع الطيران.

يساهم الحفاظ على الصحة في تقليل تأثير الإشعاعات الناتجة عن الهاتف عندما يكون مفعلًا خصوصًا في الليل مما يمنحك شعورًا بالراحة والاطمئنان.

يجعلك تشعر بالاسترخاء خصوصاً أثناء النوم حيث أن تفعيل وضع الطيران يساعدك على تجنب النوم المقطع الناتج عن الإزعاج والمكالمات المتكررة أو الرسائل.

يساهم في زيادة عمر البطارية لأنه يقوم بإيقاف جميع الإشارات اللاسلكية ويقلل من استهلاكها.

تحسين الأداء حيث يكون أداء الهاتف أفضل عند تفعيله في وضع الطيران.

كيفية تفعيل وضع الطيران في الهاتف