انت الأن تتابع خبر مترجعش تندم.. خطأ شائع يؤدي إلى سرقة كل صورك وفلوسك من الموبايل في ثواني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. حيث يتم استخدامه في التواصل وفي العمل وكذلك من أجل التسوق وإدارة الحسابات البنكية وغيرها من تلك الأمور، ومع تزايد استخدام الهاتف المحمول زادت التهديدات الأمنية المتعلقة بسرقة بيانات ومعلومات المستخدمين، وخاصة في ظل ارتكابهم لأخطاء بشكل غير مقصود تؤدي إلى تزايد فرص اختراق هواتفهم.

خطأ شائع يؤدي لسرقة بياناتك من الموبايل

يعد استخدام شبكات الواي فاي العامة أمر غير صحح على الإطلاق على الرغم من أن هذه الشبكات توفر حلاً مريحًا للوصول إلى الإنترنت مجانًا، فإنها قد تكون فخ يتيح للقراصنة الوصول إلى بياناتك الشخصية والمعلومات الحساسة المخزنة على هاتفك.

فعند الاتصال بشبكة واي فاي غير محمية، يمكن للمهاجمين التنصت على حركة المرور بين هاتفك والشبكة، مما يتيح لهم الحصول على كلمات المرور، رسائل البريد الإلكتروني، والمعلومات البنكية.

وبمجرد الاتصال بشبكة واي فاي عامة، يمكن للقراصنة استخدام برامج متطورة لاعتراض البيانات المرسلة من وإلى هاتفك ومن دون وجود تشفير كافٍ، يصبح من السهل نسخ كل ما تقوم به عبر الإنترنت، بما في ذلك تصفح حساباتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية.

تحذير لكل مستخدمي الهواتف المحمولة

هناك بعض الخطوات التي يتوجب القيام بها من أجل حماية هاتفك المحمول من الاختراق، ومن هجمات القراصنة بشكل مستمر، وهي على النحو التالي: