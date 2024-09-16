انت الأن تتابع خبر كارثة لو لقيتها عندك!!.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أن جهازك مراقب وهناك من يتجسس عليك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احذر بشدة على جهازك ظهور هذه العلامات على حسابك في “واتساب” يعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك.

تأسس واتساب في عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، هذا التطبيق يمكن المستخدمين من إرسال الرسائل النصية والصوتية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الصور والمستندات والمواقع الجغرافية ووسائط أخرى.

نظرا لأن واتساب واحد من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، فقد بلغ عدد مستخدميه في عام 2020 إلى ملياري مستخدم، مما يجعله عرضة للكثير من محاولات الاختراق، في هذه المقالة سنتناول كيفية التحقق مما إذا كان حسابك على واتساب مراقبا أم لا.

كذلك كيفية التخلص من هذه المراقبة قد يكون هناك من يطلع على نشاطك على واتساب ويتمكن من معرفة رسائلك مع الآخرين، مما يؤدي إلى فقدان خصوصية محادثاتك، يستفيد بعض الأشخاص المتطفلين من الخصائص والتسهيلات التي يوفرها تطبيق الواتساب للمستخدمين، من خلال خاصية “واتساب ويب” التي تمكن المستخدم من تشغيل تطبيق واتساب على الكمبيوتر لتسهيل الاستخدام، يمكن لأحد الأشخاص أو المتطفلين ربط حساب واتساب الموجود على هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص به.

قبل معرفة من يراقبك على واتساب يجب أن تعرف كيفية ربط حسابك في واتساب على الهاتف المتنقل بجهاز الكمبيوتر، يتم ذلك عبر الدخول إلى رابط واتساب ويب ومسح الرمز المربع باستخدام الهاتف المتنقل بعد فتح تطبيق واتساب، ليتم ربط حسابك على واتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب، مما يعني أن جميع رسائل محادثاتك وصورك ستظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عبر واتساب ويب، الذي أطلقه واتساب لتسهيل استخدام التطبيق على الكمبيوتر مما يمنح المستخدمين وسيلة أسهل لاستخدام واتساب.

يمكنك الآن التأكد مما إذا كان تطبيق واتساب الخاص بك على الهاتف المتنقل مرتبطا بجهاز كمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية، فتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول ثم الضغط على أيقونة النقاط الثلاث أعلى واجهة التطبيق، ثم الدخول إلى واتساب ويب من القائمة المنسدلة.

سيظهر لك المتصفح الذي تم استخدامه للوصول إلى حسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك، إذا كنت أنت من قمت بربطه بهذا المتصفح فلا تقم بحذفه وإذا لم تقم بربط حسابك بـ واتساب ويب فعليك إزالته فورا.