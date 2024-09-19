هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تدشن مشروع أنظمة رش المياه في روضة نورة

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أحمد جودة - القاهرة -

دشّنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مشروع أنظمة رش المياه في روضة نورة بالمحمية، في خطوة تتواءم مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء"؛ للإعادة تأهيل "الغطاء النباتي" في المحمية، بما ينعكس إيجابًا على عناصرها الفطرية النباتية والحيوانية، وتأكيد التزامها في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته، لتكون وجهة بيئية وسياحية مستدامة لأجيال اليوم والمستقبل.

ووفقًا للهيئة، فقد تم إنجاز المشروع بإجمالي (1870 ساعة) وبمعدل 270 يومًا تقريبًا، الذي نفذ في روضة نورة التي تُقدر مساحتها الإجمالية بـ (4 كم²)، التي تكثر فيها النباتات المعمرة والأعشاب الموسمية، خاصةً الشيح، والقيصوم، والطلح، ويصب فيها وادي العتش، ووادي رويغب.

وتبلغ المساحة الإجمالية لشبكة الري 400 ألف متر مربع، وبإجمالي 1000 متر طولي، و400 متر طولي (عرض الشبكة)، وبعدد مراش يصل إلى 12970 مرشًا، إضافةً إلى تركيب 4 خزانات مياه و3 خزانات وقود، واثنين من المضخات، أما إجمالي أطوال شبكة الري فتبلغ 75 كيلو مترًا طوليًا.

ويُعد " نظام الري بالرش " أحد الأنظمة الحديثة والفعالة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي؛ لدورها في توفير كمياتٍ كبيرة من المياه، من خلال الرش على النباتات بشكلٍ متساوٍ وبكميةٍ مناسبة، مما يقلل من تبخر الماء، وتحسين استخدامه، فضلًا عن زيادة الإنتاج عبر توفير الرطوبة التي تحتاج إليها النباتات للنمو والازدهار، مما يساعد على تحسين كفاءة العمل، وتقليل المخاطر البيئية المتعلقة بالإفراط في استخدامه، ومن ثم منع تسرب المواد الكيميائية إلى التربة.