كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة في السعودية

أحمد جودة - القاهرة - موقع وزارة الخارجية السعودية

يحتاج المقيمون والوافدون في المملكة العربية السعودية إلى معرفة اسم الكفيل، الذي يعد الشخص المسؤول عنهم خلال فترة إقامتهم في البلاد. لذلك، من الضروري أن يكون الوافد على علم كامل بمعلومات الكفيل قبل السفر. في حال سافر الوافد دون الحصول على هذه المعلومات، يمكنه بسهولة الاستعلام عن اسم الكفيل عبر الإنترنت. في هذا المقال، سنستعرض طريقتين مختلفتين للاستعلام عن اسم الكفيل إلكترونيًا.

الاستعلام عن اسم الكفيل عبر موقع وزارة الخارجية السعودية

للاستعلام عن اسم الكفيل باستخدام رقم الإقامة إلكترونيًا، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الخارجية: ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمكتب وزارة الخارجية السعودية. اختيار خدمة التأشيرات: اختر خدمة "بوابة التأشيرات" من القائمة المتاحة. الوصول إلى بوابة المواطنين والمقيمين: بعد ذلك، اختر "بوابة المواطنين والمقيمين". تحديد نوع الزيارة: اضغط على زر "الزيارة العائلية" وأدخل البيانات المطلوبة. تحديد نوع المستعلم: حدد نوع المستعلم كـ "مقيم". إدخال بيانات الزيارة: اختر "زيارة عائلية" وأدخل البيانات المطلوبة مرة أخرى. عرض المعلومات: في النهاية، ستظهر نافذة تحتوي على بياناتك بما في ذلك اسم الكفيل ورقم هويته وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة به.

الاستعلام عن اسم الكفيل عبر مكتب العمل

إذا كنت تعمل تحت كفالة مؤسسة، يمكنك الاستعلام عن نطاق المؤسسة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: