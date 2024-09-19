انت الأن تتابع خبر احتفالات اليوم الوطني 94 في الرياض والخبر: أبرز الفعاليات تشمل عروض القوات الجوية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأهب البلاد للاحتفال باليوم الوطني السعودي 2024، حيث يترقب المواطنون والمواطنات فعاليات مميزة تعكس روح الانتماء والفخر الوطني.

تتنوع الفعاليات هذا العام

بين العروض الجوية المثيرة والحفلات الموسيقية التي يحييها ألمع نجوم الوطن العربي، إلى جانب الألعاب النارية التي ستضيء السماء، مما يعد بتجربة احتفالية استثنائية. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الفعاليات التي ستشهدها كل من الرياض والخبر بمناسبة اليوم الوطني 94.

احتفالات اليوم الوطني 94 في الرياض والخبر

مع اقتراب ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، يستعد المواطنون والمواطنات للاحتفال باليوم الوطني السعودي 2024.

يشمل هذا الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات المبهجة، بما في ذلك عروض موسيقية وغنائية يحييها نخبة من أفضل الفنانين العرب، بالإضافة إلى عروض القوات الجوية والبحرية، وكذلك الألعاب النارية التي تُضفي بهجة خاصة على هذه المناسبة. فيما يلي تفاصيل فعاليات اليوم الوطني 94 في الرياض والخبر.

فعاليات اليوم الوطني 94 في الرياض

ستشهد العاصمة الرياض مجموعة من الفعاليات المميزة في هذا العام، ومن أبرزها:

العروض الجوية: ستقام العروض الجوية في يومي 22 و23 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 4:30 عصرًا في حديقة أم عجلان وحي القيروان.

متحف صقر الجزيرة للطيران: ستستمر الفعاليات في المتحف من 21 إلى 23 سبتمبر 2024، من الساعة 4:30 إلى 11:00 مساءً.

فعالية "عز الوطن": تنظمها وزارة الداخلية، وتستمر يومي 22 و23 سبتمبر 2024، من الساعة 4:00 إلى 11:00 مساءً في أرينا جامعة الملك سعود.

المتحف الوطني: سيقدم فعاليات لمدة 4 أيام من 19 إلى 23 سبتمبر 2024، مع ساعات مختلفة لكل يوم.

عروض طيران الأمن: ستُقام يوم 23 سبتمبر في الساعة 4:00 عصرًا، شمال طريق الأمير تركي الأول.

معرض مشكاة التفاعلي: يستمر من 19 إلى 21 سبتمبر 2024، من الساعة 4:00 إلى 10:00 مساءً، مع ضرورة حجز التذاكر المجانية.

احتفالات الدرعية: تستمر من 20 إلى 24 سبتمبر 2024 في مطل البجيري وحي الطريف، ويتطلب حضورها حجز التذاكر المجانية.

احتفالات روشن: ستقام من 22 إلى 23 سبتمبر 2024، بدءًا من الساعة 7:00 مساء.

فعاليات اليوم الوطني 94 في الخبر

ستشهد منطقة الخبر أيضًا مجموعة رائعة من الفعاليات، تشمل: