نشكركم على متابعتكم خبر فوائد الترمس للعظام وكثافتها: هدية الطبيعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - الترمس، هذا البقول الصغير الحجم، يحمل في طياته كنوزاً غذائية لا تُقدّر بثمن، خاصة فيما يتعلق بصحة العظام. يُعتبر الترمس من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة العظام وكثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

لماذا الترمس مفيد للعظام؟

ثروة معدنية: يزخر الترمس بمجموعة غنية من المعادن الأساسية لصحة العظام، مثل: الكالسيوم: لبنة بناء العظام الأساسية. الفسفور: يعمل مع الكالسيوم على تقوية العظام. المغنيسيوم: يساعد على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على كثافة العظام. المنغنيز: يلعب دورًا هامًا في تكوين العظام وإصلاحها.

يزخر الترمس بمجموعة غنية من المعادن الأساسية لصحة العظام، مثل: الألياف الغذائية: تساهم الألياف الموجودة في الترمس في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

تساهم الألياف الموجودة في الترمس في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. البروتينات: ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العظام.

ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العظام. فيتامين ك: يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام ويمنع فقدانه.

كيف يساهم الترمس في الحفاظ على كثافة العظام؟

بناء عظام قوية: يوفر الترمس العناصر الغذائية الأساسية لبناء عظام قوية وصحية.

يوفر الترمس العناصر الغذائية الأساسية لبناء عظام قوية وصحية. منع فقدان الكالسيوم: يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. تعزيز الشفاء: يساهم في تسريع عملية شفاء الكسور.

يساهم في تسريع عملية شفاء الكسور. الحماية من الالتهابات: يساعد في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على صحة العظام.

كيفية الاستفادة من فوائد الترمس للعظام: