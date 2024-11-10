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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور، عن توتر العلاقة بين اللاعب مصطفى فتحي ونادي بيراميدز بسبب قلة المشاركة والتجديد خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز بسبب قلة المشاركة والتجديد

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الخلافات متواصلة بين نادي بيراميدز واللاعب مصطفى فتحي في الفترة الأخيرة بسبب قلة المشاركة منذ بداية الموسم الجاري وتحديدا منذ السوبر المصري".

وأضاف: اللاعب شارك بشكل أساسي في مباراة أمس أمام إنبي وقبل ذلك كان لا يعتمد عليه المدرب الكرواتي بشكل مستمر".

وتابع الغندور: "مصطفى معروض عليه 20 مليون في الموسم وهو عايز يوصل لـ40”.

واختتم: حتى الآن لا يوجد اتفاق بين فتحي وبيراميدز ومن المفترض أن ينتهي عقد اللاعب في 2027”.