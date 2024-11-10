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خالد الغندور: توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز بسبب قلة المشاركة والتجديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور، عن توتر العلاقة بين اللاعب مصطفى فتحي ونادي بيراميدز بسبب قلة المشاركة والتجديد خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز بسبب قلة المشاركة والتجديد

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الخلافات متواصلة بين نادي بيراميدز واللاعب مصطفى فتحي في الفترة الأخيرة بسبب قلة المشاركة منذ بداية الموسم الجاري وتحديدا منذ السوبر المصري".

وأضاف: اللاعب شارك بشكل أساسي في مباراة أمس أمام إنبي وقبل ذلك كان لا يعتمد عليه المدرب الكرواتي بشكل مستمر".

وتابع الغندور: "مصطفى معروض عليه 20 مليون في الموسم وهو عايز يوصل لـ40”.

واختتم: حتى الآن لا يوجد اتفاق بين فتحي وبيراميدز ومن المفترض أن ينتهي عقد اللاعب في 2027”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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