انت الأن تتابع خبر محمد عبده يحقق وعده لجمهوره: ألبوم جديد بعد غياب 5 سنوات ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، يطل "فنان العرب" محمد عبده على جمهوره بألبوم جديد، يترقب محبوه طرحه بفارغ الصبر. فقد أعلنت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن موعد إصدار الألبوم المنتظر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليكون هذا العمل بمثابة عودة مميزة بعد خمس سنوات من إصدار آخر ألبوماته "يا غافية قومي".

أعلنت شركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (المعروفة سابقاً بتويتر) عن الموعد المنتظر لإصدار ألبوم "فنان العرب" محمد عبده الجديد، الذي سيطرح في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. هذا الألبوم يأتي بعد غياب طويل دام خمس سنوات منذ آخر أعماله "يا غافية قومي"، الذي صدر عام 2018.

في هذا الألبوم الجديد، يستمر محمد عبده في التعاون مع الموسيقار السعودي الكبير طلال، الذي سبق أن تعاون معه في العديد من الأعمال الناجحة. ويُعتبر هذا الألبوم بمثابة عودة قوية للفنان السعودي بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.

العودة تأتي في وقت حساس، حيث كان محمد عبده قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي عن إلغاء جميع ارتباطاته الفنية بسبب ظروف صحية، ليكشف لاحقًا عن إصابته بسرطان البروستاتا. ولكن، بعد خضوعه للعلاج الكيميائي، يبدو أن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، ما دفعه للعودة إلى نشاطه الفني والجماهيري من خلال هذا الألبوم.

بالإضافة إلى الألبوم المنتظر، تعمل هيئة الترفيه السعودية على إنتاج عمل آخر يتناول حياة محمد عبده، حيث يتم التحضير لمسلسل وثائقي-تمثيلي بعنوان "ديكو دراما". هذا المشروع سيعرض في المستقبل القريب، وسيسلط الضوء على مختلف مراحل حياة "فنان العرب"، بما في ذلك جوانب من مسيرته الفنية والحياتية، بحسب ما كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، في تدوينة نشرها مؤخراً على "إكس".