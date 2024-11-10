نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة تعزز نمو دماغ الطفل وتقوي ذاكرته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - تغذية الدماغ هي أساس لنمو الطفل العقلي، وتلعب الأطعمة التي يتناولها دورًا حاسمًا في هذا الصدد. إليك بعض الأطعمة التي ينصح بتضمينها في نظام غذائي صحي ومتوازن للطفل لدعم نمو دماغه وتعزيز ذاكرته:

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين. هذه الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تلعب دورًا حيويًا في بناء أغشية الخلايا العصبية وتطوير الدماغ.

مثل السلمون والتونة والسردين. هذه الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تلعب دورًا حيويًا في بناء أغشية الخلايا العصبية وتطوير الدماغ. البذور والمكسرات: مثل بذور الكتان والجوز واللوز. هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 النباتية.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن:

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ واللفت والكرنب. هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي خلايا الدماغ من التلف وتدعم وظائفها.

مثل السبانخ واللفت والكرنب. هذه الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي خلايا الدماغ من التلف وتدعم وظائفها. الفواكه: التوت بأنواعه (الأزرق، الفراولة، التوت البري) غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من التلف.

التوت بأنواعه (الأزرق، الفراولة، التوت البري) غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من التلف. البيض: مصدر جيد للكولين، وهو مادة مغذية ضرورية لتكوين الناقلات العصبية التي تساعد على تحسين الذاكرة والتعلم.

مصدر جيد للكولين، وهو مادة مغذية ضرورية لتكوين الناقلات العصبية التي تساعد على تحسين الذاكرة والتعلم. الأفوكادو: غني بالدهون الصحية التي تدعم وظائف الدماغ.

الأطعمة الغنية بالبروتين: