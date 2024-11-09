انت الأن تتابع خبر تركي آل الشيخ يكشف عن وعود جديدة بعد إطلاق استوديوهات "الحصن" في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سعادته الكبيرة بإطلاق استوديوهات "الحصن" في الرياض، التي وصفها بأنها "منشأة جبارة" من حيث الإمكانيات والقدرات.

وقال في تعليق له: "الكرة في ملعبكم الآن"، مشيرًا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة أمام الفنانين والمبدعين السعوديين للاستفادة من هذه المنشأة الكبيرة التي توفر لهم بيئة مثالية للعمل والإبداع.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر آل الشيخ مقطع فيديو يوضح فيه أبرز المزايا التي تقدمها استوديوهات "الحصن"، مؤكدًا على أنها توفر تقنيات حديثة ومساحات واسعة يمكن أن تساهم في تعزيز صناعة السينما والإنتاج التلفزيوني في المملكة. وأضاف: "أتمنى من رجال الأعمال والشركات دعم وتمويل الإنتاجات الإعلامية، خاصة أن عوائد هذه المشاريع ستكون مربحة للغاية في السوق السعودي المتنامي."

وتابع آل الشيخ مؤكداً على دعم هيئة الترفيه السعودي لمشروعات مثل "الحصن" والمساهمة في تعزيز موسم الرياض بكل ما هو جديد. كما وجه الشكر لوزير الثقافة السعودي، بدر الفرحان، على افتتاح مكتب هيئة الأفلام في الاستوديوهات، ما يعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في صناعة الترفيه.

وكان آل الشيخ قد دشن استوديوهات "الحصن - بيغ تايم" في 4 نوفمبر الجاري، خلال فعاليات موسم الرياض، بحضور وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري وعدد من كبار صناع السينما والدراما في العالم العربي.