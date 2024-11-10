نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... محيي إسماعيل يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان محيي إسماعيل تريند محركات بحث جوجل، نظرا لانتشار أنباء حول تعرضه لوعكة صحية،وكشف محيي إسماعيل خلال تصريحات صحفية حقيقة هذا الأمر قائلا: "أنا عيان في المستشفى"، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكته الصحية".

محيي إسماعيل: إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة



وفي سياق منفصل، حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وهدد محيي إسماعيل الانسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: " هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا".

واسترسل محيي إسماعيل:" كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود".

وقال:" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

وأضاف محيي إسماعيل: "زوجتي توفت ووقتها شعرت أن الوحدة نوع من العطاء، وأعمل على استثمار الوحدة في صالحي".



آخر أعمال محيي إسماعيل



والجدير بالذكر ان آخر أعمال محيي إسماعيل فيلم الكنز 2، الذي تم عرضه عام 2019.

فيلم الكنز 2، من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

