انت الأن تتابع خبر بعد التحديث اليك موعد صرف دفعة 34 من راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 1446 بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلقت المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي بهدف دعم المواطنين وتعزيز استقلالهم المالي، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا.

وقد انتشرت شائعات مؤخرا حول زيادة محتملة في رواتب الضمان الاجتماعي، مما أثار تساؤلات عديدة بين المستفيدين. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض النقاط الهامة المتعلقة بالموضوع.

أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين. وأشارت إلى أن مصدر هذه الشائعات غير معروف وغير رسمي، وأضافت أن الرواتب لشهر أكتوبر سيتم صرفها وفقًا للزيادة التي تم اعتمادها رسميًا في عام 2023.

أسباب توقف الضمان الاجتماعي

كشفت المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي عن الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف الدعم، وهي:

عدم استيفاء شروط استحقاق الضمان.

تقديم بيانات غير صحيحة.

عدم تحديث البيانات الشخصية لمدة تتجاوز 30 يومًا.

عدم سعي المستفيد القادر للبحث عن عمل.

رفض عروض عمل أو تدريبات جيدة.

الإقامة في مراكز الإيواء أو العلاج.

التنازل عن المعاش.

وفاة المستفيد.

موعد صرف الدفعة 34 من الضمان الاجتماعي