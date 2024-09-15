انت الأن تتابع خبر مسؤول بصندوق الاستثمارات العامة يكشف تفاصيل الميزانية الجديدة للأندية ويرد على الفيفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل اهتمام الجمهور والمتابعين بالشأن الرياضي، كشف مشاري الإبراهيم، مدير قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، تفاصيل غير متوقعة بشأن الميزانية المخصصة للأندية.

مسؤول بصندوق الاستثمارات العامة يكشف تفاصيل الميزانية الجديدة

كشف مشاري الإبراهيم، مدير قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالميزانية المخصصة للأندية. خلال ظهوره في برنامج بودكاست "ثمانية - سقراط"، أعلن الإبراهيم أن الميزانية المخصصة للأندية من صندوق الاستثمارات العامة "صفر" في الوقت الحالي.

وأشار الإبراهيم إلى أن الصندوق لا يقوم بتمويل الأندية مباشرة. بدلا من ذلك، تركز الشركات التي تستحوذ على الأندية على إدارتها بشكل مستقل، حيث تتحمل هذه الشركات تكاليفها وأرباحها وتسعى لتنميتها وفقاً لاستراتيجياتها الخاصة.

ملاحظات الفيفا: خط أحمر

وتطرق الإبراهيم إلى التحديات التي تواجه الأندية في ظل المراجعات التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وذكر أن الفيفا يعتبر "خطاً أحمر" في بعض الجوانب، حيث لا يقدم تفضيلاً لنادٍ على حساب آخر. وأوضح أن الفيفا يتولى تدقيق ومراجعة إدارة الأندية بشكل دقيق، وقد قدم ملاحظات عدة منذ نقل ملكية الأندية.

من بين الملاحظات التي أشار إليها الإبراهيم، كانت هناك استفسارات من الفيفا حول التفاوت في الرعاية بين الأندية. على سبيل المثال، تساءل الفيفا عن سبب اهتمام "القدية" برعاية ناديي الهلال والنصر دون الأندية الأخرى، مما اعتبره إخلالاً بالمنافسة.

كما أبدى الفيفا ملاحظات حول رعاية شركة في جدة لناديين دون تغطية نادي الرياض، وطلبوا إلغاء هذه العقود. في ردهم، أوضح المسؤولون أن هذه العقود تم إبرامها قبل نقل الملكية وتندرج ضمن العقود التجارية.

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