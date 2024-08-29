انت الأن تتابع خبر أذهل العالم بتصميمه .. اتفرج أولى صور استاد أرامكو في السعودية استعدادا لكاس العالم 2034 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفي هذا الصدد سبق وأن أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن بدء العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد. ويُتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026م، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية، وأحد المقرات الرئيسة لفعاليات بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها المملكة في عام 2027م.

وتعمل أرامكو السعودية بالتعاون مع مجموعة "روشن"، المطوّر العقاري الوطني الرائد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على بناء ملعب لكرة القدم يجسّد أحدث التقنيات العالمية، وأنظمة التبريد المتكاملة، لتوفير بيئة مثالية للمتفرجين.

ويستوحي الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتاد رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، حيث يدمج شكل الملعب بين الأصالة والابتكار.

وتأتي هذا التحفة المعمارية لتعزز مكانة المملكة كمُضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027، وبعد ذلك كاس العالم 2034م حيث من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة، والوجهة الرائدة في المنطقة الشرقية بما يحتويه من أقسام وأجنحة لكبار الشخصيات، ومرافق مصممة لتراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.