انت الأن تتابع خبر "بأمر ملكي" حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس في السعودية وكيفية الاستعلام عن الراتب بسهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت بعض الأخبار حول إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرًا بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25% في شهر أغسطس، شمل هذا القرار كافة القطاعات العسكرية والمدنية، تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود تخفيف العبء المالي عن المواطنين، من خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل زيادة راتب التقاعد في أغسطس للمدنيين والعسكريين وتحديد موعد صرف الراتب التقاعدي لهذا الشهر.

صرف 25% زيادة رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس

تداولت الأخبار مؤخرًا حول زيادة بنسبة 25% في رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت عدم وجود أي زيادة في سلم رواتب المتقاعدين للقطاعين المدني والعسكري، ينصح بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي قد تضر بمصالح المواطنين، يمكن الاطلاع على سلم رواتب التقاعد وتحديثاته من خلال قرارات الحكومة السعودية السابقة برفع سن التقاعد، كما شددت المؤسسة على أنه في حال صدور أي قرار بزيادة الرواتب، سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس.

شروط وأحكام الحصول على راتب التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد، وأكدت المؤسسة أنه في حال صدور قرار بزيادة رواتب المتقاعدين سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات المعتمدة:

يكون عمر المتقدم 60 عامًا كحد أدنى.

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

مشترك في مؤسسة التقاعد لمدة لا تقل عن 120 شهرًا كحد أقصى.

توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن هذا الموعد مع عطلة أو إجازة رسمية يمكن تعديل موعد الصرف.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية

يمكنك الاستعلام عن راتب التقاعد بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: