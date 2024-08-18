نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مزاد مدرج للإبل بمنطقة القصيم الشهر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق في التاسع من شهر ربيع الأول القادم بمنطقة القصيم مزاد مدرج للإبل، وذلك بموافقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وثمّن المشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بإمارة منطقة القصيم عبدالله بن دليم البدراني، دعم واهتمام أمير المنطقة لبرامج وأنشطة مزادات الإبل بالمنطقة، التي تجسد حرص سموه على تحقيق مستهدفات اقتصاديات الإبل بالمنطقة، وتزامنًا مع عام الإبل 2024م وخدمة قطاع الإبل والمستثمرين والمهتمين به.

وحرصًا على جودة المزادات التي تقام بالمنطقة أشار البدراني إلى توجيه سمو أمير المنطقة بمشاركة لجنة مكافحة العبث بالإبل في جميع المزادات، التي تضم في عضويتها العديد من ذوي الدراية والخبرة والاختصاص في مجال الإبل، مبينًا أن أمانة المنطقة أكملت جميع الاستعدادات المرتبطة بتجهيز البنية التحتية لمقر المزاد، وتوفير العديد من الخدمات المساندة لخدمة ملاك الإبل خلال فترة المزاد الذي يأتي ضمن أنشطة روزنامة سكرتارية مزادات الإبل بإمارة منطقة القصيم.