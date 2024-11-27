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رياض - احمد صلاح - كريم النشا وجل بذور الكتان أحد الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة التجاعيد وتبيض البشرة، حيث أنها مناسب لجميع أنواع البشرة المختلفة الدهنية والجافة، وتساعد في التخلص من البثور السوداء ومنع ظهور حب الشباب وغيرها من مشكلات البشرة المختلفة، وعند استخدام هذه الوصفة ستحصل على نتائج مبهرة بمكونات بسيطة وغير ضارة على الجلد.

كريم النشا وجل بذور الكتان

هذه الوصفة من الوصفات السحرية التي تقلل من ظهور التجاعيد وتعمل على تبيض البشرة وتوحيد لونها وغيرها من الفوائد الأخري.

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

كوب من جل بذور الكتان.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام

سنوضح لكم طريقة عمل كريم النشا وجل بذور الكتان لاستخدامه على البشرة، حيث أنه يعتبر من أقوى الوصفات التي تقضي على التجاعيد وتفتيح البشرة، وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:

نضع أولًا النشا في وعاء مناسب وأضف عليه كوب جل بذور الكتان وضعهم على النار مع الاستمرار في التقليب حتى أن يذوب النشا ويصبح القوام متماسك.

يتم رفع الوعاء من على النار ويترك حتى أن يبرد تماما، ثم أضف عليه زيت اللوز وقم بالتقليب.

بعد ذلك أضف الفازلين مع الاستمرار في المزج حتى تحصل على قوام كريمي.

يوضع الكريم في علبة مناسبة لها غطاء محكم، ثم يوضع في الثلاجة حتى لا يفسد.

عليك استخدام كريم كريم النشا وبذور الكتان كل يوم قبل اليوم ويغسل في الصباح.

وعند تكرار الوصفة بصورة منتظمة ستحصل على نتائج مبهرة وفعالة وغيره متوقعة وستجد بشرتك تصبح نقية بدون تجاعيد.

كريم النشا وجل بذور الكتان لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة

فوائد كريم النشا وجل بذور الكتان