انت الأن تتابع خبر وحدي لون بشرتك.. طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والليمون لتفتيح الأيدي هيشيل كل الاسمرار ويخلي ايدك زي القطنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد السيدات بشكل كلي على يديها لتأدية المهام المنزلية، بداية من نزولها وقت الشمس لشراء الطلبات المنزلية حتى غسل الصحون المتكرر يوميًا، وينتج عن ذلك جفاف وغمقان اليدين عن باقي الجسم، فلابد من عمل وصفات طبيعية فعالة تعمل على تقشير اليدين من وقت لآخر، وتعتبر وصفة زيت الزيتون والليمون من أقوى الوصفات فاعلية من حيث تفتيح اليدين ونعومة ملمسها، وسوف نشرح لكم المزيد من التفاصيل عنها في السطور التالية بداية من المكونات حتى طريقة التحضير والاستعمال.

مكونات وصفة زيت الزيتون والليمون لتفتيح اليدين

تكمن فاعلية هذه الوصفة في احتوائها على العديد من المواد المقشرة مثل زيت الزيتون والليمون، مما يساعد على تفتيح اليدين في وقت قياسي بالإضافة إلى نعومتها الفائقة وملمسها الرائع،

ويمكن إضافة باقي المكونات التالية لزيادة فاعليتها.

ملعقتان من السكر الخشن.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من عصير الليمون

ملعقتان من القهوة.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والليمون لتفتيح اليدين

تعد المقشرات الطبيعية من أسرع وأفضل الحلول للحصول على بشرة بيضاء وناعمة، فنجد أن زيت الزيتون والليمون من أفضل الوصفات التي تساعد على تقشير الجلد الجاف والداكن، فهو من أكثر الوصفات فاعلية لتفتيح اليدين وتنعيمها،

ويمكن استخدام هذه الوصفة من خلال الطريقة التالية.