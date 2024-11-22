انت الأن تتابع خبر هتبطلي الماسكرا.. طريقة عمل وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم لكثافة الرموش والحواجب عيونك هتخطف من جمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الرموش الكثيفة حلم كل أنثى، فهي تجعل الوجه أكثر جمالًا وجاذبية وتبرز ملامحه، ولكل سيدة تعاني من الرموش الخفيفة سوف تستغنين عن استخدام الماسكرا بعد تطبيق وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم، كما أن هذه الوصفة يمكن استخدامها لتكثيف الحواجب أيضًا، فهي آمنة وفعالة وتعطي نتائج مبهرة في وقت قياسي، ولذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم لتكثيف الرموش والحواجب في السطور القادمة، فتابعوا معنا.

مكونات وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم لتكثيف الرموش

تتميز وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم بفاعليتها في تعزيز نمو شعر الرموش والحواجب مما يجعله كثيف وطويل في وقت قياسي، وتعود فاعليتها إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين B،

وتتمثل مكونات الوصفة في هذه العناصر.

ملعقة ونصف من الحبة السوداء.

ثلاث ملاعق كبار من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق كبار من زيت الخروع.

عبوة صغيرة ومعقمة.

فرشاة ماسكرا قديمة.

طريقة وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم لتكثيف الرموش

يمكن الحصول على رموش كثيفة وطويلة من خلال خطوات سهلة وبسيطة لتحضير وصفة الحبة السوداء وزيت السمسم،

فتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولًا نطحن الحبة السوداء حتى تصبح ناعمة تمامًا.

ثانيًا نخلط الحبة السوداء مع زيت الخروع وزيت السمسم مع بعضهم.

ثالثًا نضع المزيج السابق في العبوة ونغلقها جيدًا.

يوضع هذا المزيج يوميًا في المساء على الرموش والحواجب ويوزع باستخدام فرشاة الماسكرا.

يغسل في صباح اليوم التالي ولابد من تكراره يوميًا لمدة عشرة أيام حتى تلاحظين الفرق بنفسك.

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