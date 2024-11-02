انت الأن تتابع خبر «من غير رجيم ولا رياضة..!!» خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب وتناول كوب واحد يوميا وهتبقى زي النجوم السيما.. جربي وشوفي النتيجه هتبهرك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم يسعى فيه الجميع للوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ على الصحة، قد تكون الحلول المعقدة مثل الأنظمة الغذائية الصارمة والتمارين المكثفة مرهقة وغير مجدية للكثيرين لكن ماذا لو أخبرتك أنه يمكنك تحقيق نتائج مذهلة دون الحاجة لأي جهد شاق؟ سنقدم لك اليوم واحدة من أسرار الجمال والرشاقة التي تستخدمها العديد من المشاهير، بما في ذلك ياسمين صبري، وهي عشبة “الشمر”

ما هي عشبة الشمر؟

الشمر هو نبات عشبي يتميز برائحته العطرية ونكهته المميزة، ويستخدم في الطبخ وفي مجال الطب البديل يعرف الشمر بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات، والمعادن، والألياف.

فوائد تناول كوب من الشمر يومياً

1.يساعد الشمر على زيادة معدل الأيض، مما يسهل عملية حرق الدهون ويعزز من فقدان الوزن دون الحاجة للقيام بتمارين شاقة.

2.يعتبر الشمر من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الانتفاخ وغازات البطن، مما يجعلك تشعر بالراحة وخفة الجسم.

3.يساعد الشمر على تحسين مستويات السكر في الدم، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الحلويات والوجبات السريعة.

4. يعتقد أن تناول الشمر قد يساهم في تقليل الشهية، مما يعني أنك ستتناول كميات أقل من الطعام بشكل طبيعي.

5. الشمر غني بالألياف، مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويساهم في تقليل مشاكل الإمساك.

كيفية تحضير مشروب الشمر

تحضير مشروب الشمر سهل للغاية، وإليك الطريقة:

1.المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الشمر.

كوب من الماء المغلي.

2. طريقة التحضير: