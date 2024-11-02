انت الأن تتابع خبر «عمرنا ضاع واحنا بنرميه..!!» استخدامات رائعة لماء سلق البطاطس لن تخطر على بالك ابدا تعالى اقولك هتعملي بيها ايه لاستخدامات.. مش هتتوقعيها..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غالبا بعد سلق البطاطس، نقوم بسكب الماء ظنا منا أنه بلا فائدة ولكن في الحقيقة، ماء سلق البطاطس يحتوي على فوائد مذهلة واستخدامات عملية قد تجعل حياتك أسهل في المطبخ وخارجه إليك أبرز هذه الاستخدامات التي ستدهشك!

تسميد النباتات المنزلية

ماء سلق البطاطس غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور، مما يجعله سمادا طبيعيا ممتازا للنباتات بعد أن يبرد الماء، اسكبيه على تربة النباتات في منزلك. سيغذي الماء النباتات ويساعدها على النمو بشكل صحي وسريع.

تنظيف الأواني

الماء النشوي الناتج عن سلق البطاطس يعد منظفا طبيعي للأواني والمقالي قومي بنقع الأواني المتسخة في هذا الماء لبعض الوقت، ثم افركيها بفرشاة وستلاحظين أن الدهون والأوساخ تزول بسهولة.

تلميع أدوات المطبخ والأواني الفضية

يمكنك استخدام ماء سلق البطاطس لتلميع الأواني والأدوات المعدنية في مطبخك. ضعي الأدوات في الماء الدافئ لدقائق، ثم قومي بتجفيفها بقطعة قماش نظيفة، وستحصلين على لمعان مذهل.

تنقية البشرة

يحتوي ماء سلق البطاطس على عناصر مغذية للبشرة، ويعمل على ترطيبها وتنقيتها بعد أن يبرد الماء، يمكنك استخدامه كتونر طبيعي للوجه عن طريق مسح بشرتك بقطنة مبللة بالماء، وستلاحظين نضارة فورية.

إعداد خبز ومخبوزات لذيذ

إذا كنت تخبزين في المنزل، جربي إضافة ماء سلق البطاطس إلى عجينة الخبز أو المخبوزات ستجدين أن العجينة تصبح أكثر طراوة وليونة، مما يعطيك خبز هشا وطعما مميزا.

تخفيف الآلام العضلي

يحتوي ماء سلق البطاطس على معادن تساعد في تهدئة العضلات. يمكنك ملء حوض الاستحمام بهذا الماء واستخدامه لنقع قدميك أو جسمك في حال شعرت بآلام عضلية بعد يوم شاق.

تنظيف الأسطح الزجاجية

إذا كنت تبحثين عن منظف طبيعي وفعّال للأسطح الزجاجية، فإن ماء سلق البطاطس هو الحل! بللي قطعة قماش ناعمة بالماء، وامسحي الأسطح الزجاجية بها، وستحصلين على زجاج لامع ونظيف بدون مواد كيميائية.

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