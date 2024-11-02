انت الأن تتابع خبر شربتها ودخلت الحمام نزلت 10كيلو دهون!!.. مشروب معجزه في3 ايام هينسف الكرش وهتخسي 10 كجم في اسبوع بدون حرمان ادهش الكل إزالة الكرش أثناء النوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذا المشروب بمكوناته الجديدة هو طريقة ممتعة وفعالة للمساعدة في إزالة الكرش وخسارة الوزن جربيه كجزء من روتينك اليومي، واستمتعي بفوائد مكوناته الطبيعية، إذا كنت ترغبين في تجربة وصفة جديدة للتخلص من الكرش وخسارة الوزن، إليك مشروب بسيط بمكونات مختلفة تساعد على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

المكونات

1 كوب من الشاي الأخضر (دافئ)

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة من عصير الأناناس (أو 1 شريحة أناناس طازجة)

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير

تحضير الشاي الأخضر:

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر بالطريقة المعتادة واتركيه ليبرد قليلاً.

خلط المكونات:

في الخلاط، ضعي الشاي الأخضر، مسحوق الكركم، عصير الأناناس، والفلفل الأسود اخلطي حتى يتجانس المزيج جيدًا.

تحليته (اختياري):

إذا كنتِ تفضلين المشروب حلوًا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل واخلطيه مرة أخرى.

تناول المشروب:

تناولي هذا المشروب يوميًا قبل النوم لتعزيز حرق الدهون أثناء الليل.