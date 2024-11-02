الإعلام السعودي يهاجم كريستيانو رونالدو.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - شن الإعلام الرياضي السعودي هجوم حاد على كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر ومنتخب البرتغال، ذلك عقب نهاية المواجهة مع فريق الهلال السعودي ضمن مباريات الدوري السعودي.

التقى فريق الهلال السعودي مع فريق النصر ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضي الموافق الأول من نوفمبر.

اذيعت المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على قنوات السعودية سبورت المشفرة، ليستمر فريق الهلال في صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، أما النصر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

هجوم حاد على كريستيانو رونالدو



قال حـــمــــد الـــصــنــيــع {ناقد رياضي سعودي} عبر قناة "SSC SPORTS": رونالدو ليس في كل مباراة يستطيع أن يلعب المباراة كاملة.*

أضاف حـــمــــد الـــصــنــيــع: عليه أن يفهم بأن مشاركته لمدة ٩٠ دقيقة في بعض الأحيان تُضعف النصر.

كان كريستيانو رونالدو قد قال بعد المباراة في تصريحات صحفية: أن المعركة لم تنته بعد، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم اليوم.

