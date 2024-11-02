“ذاكرتك هتبقا حديدية"... اقضي على النسيان فوراً! .. هذه الطرق للتذكر وزيادة الذكاء فقط اتبعها وستصبح ذاكرتك أقوى بثلاثة مرات!!”…

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رياض - احمد صلاح - عادةً ما نفكر في أن بذل المزيد من الجهد الذهني هو الحل الأمثل لحفظ المعلومات، ولكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن أخذ فترات قصيرة من الاسترخاء قد يكون أكثر فعالية فعندما تسعى لحفظ نص أو معلومات جديدة، ينصح بإطفاء الأضواء والجلوس في هدوء لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

فوائد الاسترخاء

تشير الأبحاث إلى أن الاسترخاء بعد تعلم معلومات جديدة يسهم في تقوية الذاكرة لذا، يفضل تجنب الأنشطة التي قد تشتت الذهن، مثل تصفح الإنترنت أو متابعة البريد الإلكتروني، لأن هذه الأنشطة تعيق عملية تكوين الذكريات بشكل فعال في هذا السياق، أظهرت دراسات مبكرة قام بها عالم النفس الألماني جورج إلياس مولر وتلميذه ألفونس بيلزكر أن المشاركين الذين أخذوا فترة راحة استطاعوا تذكر 50% من الكلمات، مقارنةً بـ 28% فقط للمجموعة التي لم تسترح.

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