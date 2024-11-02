انت الأن تتابع خبر كارثه كبيره على صحتك.. اضرار خطيرة للغاية على هذه الفئات من حليب الشوفان.. محظور تناوله لهذه الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح حليب الشوفان شائعًا كبديل صحي للألبان التقليدية، خاصة بين النباتيين والأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ورغم أن حليب الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، إلا أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتجنب تناوله، قد يكون لحليب الشوفان آثار سلبية على صحتهم إذا لم يُستهلك بحذر.

ماذا يحتوي حليب الشوفان؟

يتم إعداد حليب الشوفان من خلال مزج الشوفان بالماء ثم تصفيته للحصول على سائل شبيه بالحليب، هذا الحليب غني بالألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تحسين عملية الهضم، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب والبوتاسيوم والكالسيوم.

مخاطر حليب الشوفان للفئات ذات الحالات الصحية الخاصة

رغم فوائده إلا أن بعض الفئات قد تواجه مشاكل صحية إذا استهلكت حليب الشوفان بشكل منتظم:

مرضى الحساسية للجلوتين، يحتوي الشوفان الطبيعي على نسبة بسيطة من الجلوتين، وقد يؤدي حليب الشوفان إلى تهيج الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الجلوتين، خصوصًا إذا كان الشوفان غير معالج أو لم يكن خاليًا تمامًا من الجلوتين.

مرضى السكري، حليب الشوفان يحتوي على كمية مرتفعة نسبيًا من السكريات الطبيعية والكربوهيدرات، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكري الحذر وتجنب استهلاك كميات كبيرة من حليب الشوفان.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الشوفان، بعض الأشخاص قد يظهرون أعراض حساسية تجاه الشوفان مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو صعوبة التنفس. لذا يجب عليهم تجنب حليب الشوفان بشكل كامل.

الاعتدال في استهلاك حليب الشوفان