انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية لتطهير القولون...متوفرة بكل بيت يخرج الفضلات الصلبة و والرواسب و يطرد الروائح من داخلك ويخفف بطنك كثيراً! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطهير القولون هو إجراء يهدف إلى تنظيف الأمعاء الغليظة وإزالة الفضلات المتراكمة يمكن أن يتم هذا الإجراء تحت إشراف متخصصين يعرفون بخبراء صحة القولون ورغم عدم وجود أبحاث كافية تدعم فوائد تنظيف القولون، فإن الهدف الأساسي منه هو التخلص من النفايات التي يعتقد أنها سامة ومترسبة على جدران الأمعاء الغليظة، كما يشير موقع “ميديسينيت” الطبي.

فوائد تطهير القولون

تحسين نظام المناعة

فقدان الوزن

تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون

يمكنك إجراء تطهير القولون في المنزل باستخدام وصفات وعلاجات طبيعية دون الحاجة إلى وصفات طبية، لكن يجب الحرص على عدم تكرار هذه العملية بشكل مفرط، حيث يمكن أن تؤثر على البكتيريا الطبيعية في القولون وتؤدي إلى مشاكل مثل الجفاف، وتمزق القولون، والعدوى، وآلام البطن، والدوار، والغثيان، والقيء، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى.

تتوفر عدة طرق لتطهير القولون، منها تناول وصفات عن طريق الفم، أو استخدام حقنة شرجية، أو اللجوء إلى متخصصين لإجراء عملية ري القولون.

علاجات منزلية طبيعية لتطهير القولون

شرب الماء بكميات كافية والبقاء رطبًا يعد من أبسط الطرق لتنظيم عملية الهضم ينصح بتناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون، بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالماء، مثل البطيخ والطماطم.

إليك بعض الطرق الفعالة لتطهير القولون