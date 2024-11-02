نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الزمالك تكشف تطورات قضية مستحقات باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لم يتلقَ أي وثائق أو إشعارات جديدة تتعلق بتطورات قضية المدير الفني الأسبق للفريق، البرتغالي جايمي باتشيكو، رغم انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإصدار الحكم يوم الخميس الماضي.

وذكر أدهم في تصريحات صحفية، أن الزمالك يترقب صدور الحكم النهائي ليبدأ التفاوض مع باتشيكو بشأن تسوية المستحقات، خاصة وأن المبلغ المطالب به يصل إلى 500 ألف دولار، وقد يزيد بعد الاستئناف.

ويحق للمدرب البرتغالي الحصول على مبلغ 500 ألف دولار، في حين يطالب بقيمة عقده الكامل، والتي تبلغ نحو مليون و700 ألف دولار.

وينتظر الزمالك الحكم النهائي لتحديد خطوات التعامل مع القضية، سواء من خلال التفاوض لتقسيط المبلغ أو التوصل لاتفاق على تخفيضه لحل الأزمة.

