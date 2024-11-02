نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح فخرى هو الفن الحقيقي.. كيف استقبل الجمهور المصري حفلاته في ذكرى رحيله (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان الكبير والمميز بأعماله التي أحبها الجمهور وتفاعل معها ألا وهو الفنان صباح فخري، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر عام 2021، تاركا وراءه مسيرة فنية كبيرة جعلته حتى الآن باقيًا في قلوب محبيه كما كان يطمح لذلك بإستمرار.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان الكبير صباح فخري، وكيف استقبل الجمهور المصري حفلاته في ذكرى رحيله.

الفنان الكبير صباح فخري

حيث أشار نجله أنس فخري خلال تصريحات سابقه أن والده كانت وصيته الأولى والأخيرة منذ ما يقرب الـ 15 عامًا، هي حمل الرسالة الفنية التي خلفها وتشريف اسمه بعد رحيله، وإكمال الحياة من بعده كما كان يحب بفرح وفن ومحبة.

و في تصريحات صحفية سابقة، تحدث الفنان الراحل عن ارتباطه بمهرجان الموسيقى العربية قائلًا: "تعرفت على المهرجان من خلال الراحلة رتيبة الحفنى، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية الناجحة بالمهرجان"، ويصف صباح فخري حفلاته فى القاهرة بقوله: "كل حفلة كانت أحلى من الثانية"، مضيفا: "الشعب المصرى يعشق الفن ويقدره ويحبه، وكان يحضر خصيصا لسماعى، ودائما يقولون ما يقدمه صباح فخرى هو الفن الحقيقى"، وحول استقباله الحافل من قبل الجمهور بمهرجان الموسيقى العربية يقول: "دائما القاهرة منورة بالمصريين وبفنها وبأهلها، وحب الجمهور ليس كمثله حب".

مسيرة الفنان الكبير صباح فخري

ولد صباح فخرى فى 2 مايو سنة 1933 فى مدينة حلب بسوريا واسمه الحقيقى "صباح الدين أبو قوس "وأخذ اسمه الفنى من الفنان فخرى البارودى الذي رعاه فنيًا، ويعتبر من مشاهير الغناء الطربى العربى ومن أعلام الموسيقى الشرقية الأصيلة والموشحات الأندلسية، درس المزيكا فى سن مبكرة فى معهد حلب للمزيكا بعدين فى معهد دمشق، وتخرج من معهد الموسيقى الشرقى سنة 1948.

أعاني صباح فخري

كما حصل صباح فخري على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرًا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن، ومن أشهر أغانيه "مالك يا حلوة مالك" و"خمرة الحب اسقنيها" و"قدك المياس"، و"يا طيرة طيري يا حمامة"، و"آه يا حلو"، وابعتلى جواب، واشترك مع الفنانة وردة الجزائرية فى المسلسل الاستعراضي اللبناني الوادي الكبير عام1970.

وشغل فخري مناصب عدة، إذ انتخب نقيبًا للفنانين ونائبًا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرًا لمهرجان الأغنية السورية، أطلق عليه العديد من الألقاب مثل أبو كلثوم، وأمير الطرب، وسلطان الطرب، وملك الطرب والفن الأصيل، وغيرها، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.