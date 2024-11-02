نجل محمد شرف يكشف مفاجأة مع تامر حسني بشأن والده

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف هشام شرف نجل الراحل محمد شرف عن موقف إنساني فعله النجم تامر حسني مع والده بالرغم من عدم تعاونه معه في عمل فني.

وقال هشام شرف في تصريحات تلفزيونية:' تامر حسني راح لبابا المستشفى بالرغم من أنه عمرهم ما اشتغلوا مع بعض وهو من الناس اللي فاجئتني جدا جدا".

في سياق آخر، ينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.