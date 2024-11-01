انت الأن تتابع خبر «خليكي ملكة على طول..!!» وصفة البطيخ والملح لتفتيح وتنعيم البشرة ونضارة بعد اول استخدام مش هتصدق النتيجة.. جربي وشوفي بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطات العناية بالبشرة الطبيعية خيارا مثاليا لمن يبحثن عن نتائج فعالة بدون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية ومن الخلطات التي أثبتت فعاليتها في تحسين ملمس وإشراق البشرة هي خلطة البطيخ والملح فهذه الخلطة ليست فقط سهلة التحضير بل تتميز بمكوناتها الطبيعية التي تحتوي على فوائد مدهشة للبشرة.

فوائد خلطة البطيخ والملح للبشرة

البطيخ بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء يرطب البشرة ويجعلها تبدو ممتلئة وحيوية كما يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين (أ) و(ج) التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهرها ومن من جهته يعمل الملح كمقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة ويساهم في تنظيف المسام بعمق مما يسمح للبشرة بالتنفس وتجديد نفسها.

طريقة تحضير خلطة البطيخ والملح

لتحضير هذه الخلطة تحتاجين إلى قطع صغيرة من البطيخ وملعقة صغيرة من الملح البحري لذا قومي بهرس قطع البطيخ حتى تحصلي على معجون ناعم ثم أضيفي الملح وامزجيهما جيدا بعد ذلك قومي بتوزيع الخلطة على بشرتك بلط ودلكيها بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم اتركيها لبضع دقائق إضافية قبل شطفها بالماء الفاتر.

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