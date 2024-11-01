نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعضها متعلق بالسنوار".. عضو بالكنيست الإسرائيلي تكشف محتوى وثائق سرية تم تسريبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف كوهين خلال مقابلة مع "القناة 13" العبرية مساء يوم الجمعة، محتوى وثائق سرية تم تسريبها.

وقالت عضو الكنيست ميراف كوهين إن التسريبات تتعلق بوثائق نشرت بعد مقتل 6 أسرى في نفق بقطاع غزة.

وأضافت كوهين أن الوثائق زعمت أن رئيس حركة حماس السابق يحيي السنوار لا يريد صفقة ونشرت على أنها من الأشياء التي ضبطت في غزة.

وتابعت قائلة: "مجرد أن سمعت الخبر راودتني الشكوك في صحته.. والوثائق اتضح أنها غير أصلية".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إنه جرى اعتقال عدة أشخاص بتهمة تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن قاض في محكمة منطقة ريشون لتسيون رفع بشكل جزئي حظر النشر بخصوص التحقيقات في تسريبات تتضمن معلومات حساسة.

وأضاف الموقع أن التحقيقات بخصوص التسريبات تجريها الشرطة الإسرائيلية بالاشتراك مع جهاز "الشاباك" والجيش.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتعلق بتعيين متحدث باسمه دون إشراف أمني وشارك في جلسات أمنية حساسة.

وأوضحت أن المتحدث الذي لم تكشف عن اسمه، شارك في جلسات أمنية حساسة.

وأشارت إلى أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضا.

هذا، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب نتنياهو القول إن "المكتب لم يكن مصدرا لأي تسريب بهذا الشأن"، مشيرا إلى حدوث عشرات التسريبات من جلسات سرية في مجلس الوزراء وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة الأسرى حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات، موضحة أنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب الحكومة تحديدا نافية التحقيق أو اعتقال أي شخص في مكتب رئيس الوزراء.