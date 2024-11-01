مصنع سكر أبو قرقاص يستعد لاستقبال محصول القصب لموسم 2025

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:12 مساءً - محمد أحمد_ تستعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإستئناف استقبال محصول القصب بمصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا خلال الموسم المقبل 2025، وذلك بعد توقفها الموسم المنقضي بسبب إنخفاض التعاقدات مع المزارعين، وفقا لمصادر من الشركة فضلت عدم ذكر اسمها تحدثت إلي بوابة دوت الخليج .

ووفقاً للمصادر، سيبدأ المصنع استقبال محصول القصب من مزارعي محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط منتصف ديسمبر المقبل، حتى أبريل 2025، بجانب محصول البنجر لإنتاج السكر .

ويستهدف المصنع استقبال كمية لا تقل عن 100 ألف طن من قصب السكر، مع توقعات بزيادة الكميات إلى 300 ألف طن مع تحسن عقود التوريد، مقارنة بـ 90 ألف طن فقط تم توريدها في موسم 2023.

وفي أغسطس الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر لموسم 2025، حيث حدد 2500 جنيهاً لسعر طن قصب السكر مقابل 2000 جنيها خلال موسم 2024، و 2400 جنيهاً للبنجر مقابل 1900 جنيها للطن.

وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لتصريحات مجلس الوزراء، إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وتوجيههم نحو زراعتها بزيادة الإنتاجية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية .

كما تساهم هذه الأسعار الجديدة في تحسين دخل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، إضافة إلى ضمان تشغيل المصانع بأقصى طاقتها.

وخلال الموسم المنقضي، استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، نحو 7 ملايين طن من قصب السكر من المزارعين ما أسفر عن إنتاج 680 ألف طن من السكر تم توجيهها بالكامل لدعم البطاقات التموينية، في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.