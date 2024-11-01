كولر يدرس إشراك مصطفى شوبير أساسيًا في افتتاحية الدوري ضد سيراميكا

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إمكانية إشراك مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، أساسيًا في مباراة سيراميكا، التي تُعد انطلاقة المارد الأحمر في الدوري المصري.

مصطفى شوبير قد يشارك أمام سيراميكا

منذ مباراة السوبر الأفريقي التي خسرها الأهلي بركلات الترجيح أمام الزمالك، شهدت مراكز حراسة المرمى عمليات تدوير، حيث شارك شوبير في نصف نهائي السوبر المصري ضد سيراميكا.

ثم عاد كولر لاستخدام الشناوي في المباراة النهائية ضد الزمالك، والتي توج بها الأهلي بركلات الترجيح بعد تألق الشناوي، ليتواصل الاعتماد عليه في مباراة العين الإماراتي التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

واختار كولر قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة غدًا، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات

الهجوم: وسام أبو علي، سمير محمد

