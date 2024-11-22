العالم اليوم - ماذا دفعت روسيا مقابل الجنود الكوريين الشماليين؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - صرح مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى أن روسيا زودت كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسالها جنود كوريين شماليين للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى إن بيونغيانغ أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وما ستقدمه موسكو في المقابل لكوريا الشمالية، محط اهتمام كبير.

وقال مدير الأمن القومي شين وون سيك لبرنامج تلفزيوني على قناة "إس.بي.إس"، اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية وجدت أن روسيا قدمت صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى لتعزيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بها، في العاصمة بيونغيانغ.

وقال إن روسيا أعلنت بالفعل عن نيتها دعم التكنولوجيا المتعلقة بالأقمار الصناعية لكوريا الشمالية بعد أن فشلت كوريا الشمالية في إطلاق القمر الصناعي للاستطلاع العسكري في يوم 27 مايو، ويقال إنها قدمت لكوريا الشمالية تقنيات عسكرية مختلفة، وأيضا يبدو أنها قدمت مساعدات اقتصادية بأشكل مختلفة للشمال.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين، يوم الأربعاء، إنها توصلت إلى تقييم يفيد بأن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا انضمت للواء المحمول جوا ومشاة البحرية على الأرض في موسكو، وقد انخرط بعضها بالفعل في القتال.