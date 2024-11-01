نجم الزمالك السابق: السعيد يلعب السهل الممتنع.. وعمر فرج مهاجم مميز

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، بمستوى عبدالله السعيد مع القلعة البيضاء، مشددا على أنه يلعب السهل الممتنع.

شريف أشرف: عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر خلال الوقت الحالي والسنوات الماضية ويمتلك هدوء رهيب ويقدم مجهود عظيم خلال أوقات المباراة وصنع هدف عالمي لناصر ماهر وركلة الجزاء سددها بطريقة رائعة".

وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب استثنائي ويجب أن يتعلم منه باقي اللاعبين، والمكسب مهم جدا وسيمنح الفريق دفعة معنوية قوية في بطولة الدوري".

وأوضح: "عمر فرج مهاجم مميز وجلوس الجزيري على دكة البدلاء لا يقلل من إمكانياته على الاطلاق، وناصر منسي مهاجم كبير وسجل هدف رائع وتحركاته مميزة".

واختتم: "فريق البنك الأهلي قوي والمباراة كانت صعبة للغاية والثلاث نقاط غالية لنادي الزمالك من أجل الحصول على دفعة للأمام في بطوبة الدوري".