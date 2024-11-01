نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ على رأس غيابات الإسماعيلي لمواجهة المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي، تحت قيادة المدرب حمد إبراهيم، لملاقاة غزل المحلة في الخامسة مساءً يوم السبت، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الأولى من دوري Nile.

لكن الفريق سيواجه تحديًا كبيرًا بسبب غياب 9 لاعبين مؤثرين جاءت كالتالي: “أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدى النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر السعيد”.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصى، حسن صابر، نادر فرج

يتسلح الإسماعيلي بتراثه التاريخي قبل هذه المواجهة، حيث تعتبر المباراة المرتقبة هي الخامسة والثمانين بين الفريقين في جميع المسابقات.

لقد تواجها سابقًا في 84 مباراة، حقق الإسماعيلي الفوز في 31 مباراة، بينما خسر 15 مباراة وانتهت 38 مباراة بالتعادل.

‏ سجل لاعبو الإسماعيلي 88 هدفًا في شباك غزل المحلة، بينما استقبلت شباكهم 70 هدفًا.

