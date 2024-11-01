نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد جوميز مع الزمالك وسط عروض خارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر قريب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستجدات تجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من أندية خارجية بعقده لموسم جديد.

تطورات تجديد عقد جوميز

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن حسين لبيب، رئيس النادي، تواصل مع المدرب خلال الأيام الأخيرة، حيث أبدى جوميز ترحيبه بتجديد عقده.

ويعمل المسؤولون عن قطاع الكرة بالنادي على تسهيل عملية التجديد، بناءً على رغبة الإدارة في استمراره.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع عقد اجتماع خاص مع جوميز ومحاميه بعد مباراة البنك الأهلي في الدوري، حيث يسعى النادي لتجديد العقد لمدة موسمين مع تعديل بنوده، في إطار رغبته في الحفاظ على خدمات المدرب وعدم مغادرته النادي.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي اليوم في الجولة الأولى من مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي ستقام على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً.

