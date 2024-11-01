نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور مميز للفنان أمير عيد على ريد كاربت ختام الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان أمير عيد الأنظار إليه على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جديدة حيث ظهر مرتديا نظارة شمسية سوداء وبدلة كلاسيك سوداء مما لفت انتباه متابعيه.

مهرجان الجونة

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

كان آخر أعماله ألبوم روكسي وهو ميني يضم 5 أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر 3 فصول من الحكاية وكشف الفصل الأول باسم حاجات جوايا، والفصل الثاني اسمك ايه، وتم تصوير الأغاني على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلي أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.