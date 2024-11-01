نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وأضرار مادية أثناء محاولات إخماد حرائق اللاذقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بمحافظة اللاذقية السورية اليوم الجمعة وقوع إصابات وأضرار مادية أثناء محاولات إخماد حرائق اللاذقية.

وقال المصدر: "إصابة رجل إطفاء من فوج إطفاء اللاذقية بحروق في الوجه بعد أن حاصرت النيران آلية الإطفاء خلال عملها على اخماد النيران في قرية بيت جبرو".

وأكدت صحيفة "الوطن" السورية تضرر عدد من المنازل في الحريق الذي امتد بين عدة قرى في نطاق ناحية المزيرعة وتشمل قرى بيت جبرو والستانية وياسنس وكيمين ورويسة هليل ومزرعة القاموع.

وأكد محافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظه وضع كل الإمكانات بتصرف فريق مكافحة الحريق في المنطقة من اليات وصهاريج وكوادر وتعزيزهم بعناصر من الجيش السوري وتامين المحروقات لآليات الإطفاء الثقيلة وصهاريج الإمداد في الموقع.

كما طلب محافظ اللاذقية إخلاء المنازل القريبة من مواقع النيران، لحين إزالة الخطر الناجم عنها، ومواكبة ذلك من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الأهلية والخيرية وفرق منظومة الإسعاف والهلال الأحمر العربي السوري.

وتتعرض محافظة اللاذقية وعموم مناطق الساحل السوري للعديد من الحرائق سنويا، وتزداد وتيرتها عادة خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.