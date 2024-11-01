نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبدالله السعيد يقود الزمالك لفوز قاتل أمام البنك الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح للزمالك في الدقيقة 37 من أحداث المباراة، عن طريق ناصر ماهر، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد صناعة من عبدالله السعيد.

فيما نجح محمد هلال من إحراز هدف التعادل للبنك الأهلي، في الدقيقة 50 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها ياو أنور بسبب عرقلة من بنتايك.

بينما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية، بصناعة من ناصر ماهر.

وتمكن محمد هلال في إحراز هدف التعادل مجددا "الهدف الثاني للبنك الأهلي، في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة الجزاء الثانية.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز هدف الفوز للزمالك، الهدف الثالث للأبيض، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 98 من أحداث المباراة.

وبهذا الفوز نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

