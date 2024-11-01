نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف سافيتش لـ الهلال أمام النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الصربي سيرجي سافيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هدف التعادل لفريقه أمام نظيره وغريمه التقليدي النصر في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بالديربي.

وسجل الصربي سيرجي سافيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هدف التعادل لفريقه أمام نظيره وغريمه التقليدي النصر في الدقيقة 78 صنعه له رينان لودي وأصبحت النتيجة 1/1.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

