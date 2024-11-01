انت الأن تتابع خبر [عطار ابن عطار قالي عليها].. فوائد الزعتر للجسم وطريقة استخدامه في إعداد وصفة طبيعية للبشره.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الزعتر من الأعشاب التي تستخدم منذ القدم في مختلف الثقافات بفضل فوائده الصحية والتجميلية العديدة، يحتوي الزعتر على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C، وفيتامين A، والحديد، والكالسيوم، بالإضافة إلى زيوت طيارة ومركبات مضادة للأكسدة تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة في هذا المقال، سنلقي نظرة على فوائد الزعتر للجسم وكيفية استخدامه لإعداد وصفة طبيعية للبشرة.

فوائد الزعتر للجسم

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: الزعتر يحتوي على مركبات تعزز من نشاط الجهاز الهضمي وتخفف من مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات، يمكن شرب شاي الزعتر لتحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة المعدة.

تقوية المناعة: بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والمركبات المضادة للبكتيريا، يعد الزعتر داعما قويا لجهاز المناعة، حيث يساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا، مما يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد و الإنفلونزا.

تحسين صحة الجهاز التنفسي: يعرف الزعتر بفعاليته في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق، يمكن تحضير شاي الزعتر أو أستخدام زيته العطري لتخفيف احتقان الأنف وتسهيل التنفس، مما يجعله مهدئا للأعراض التنفسية.

دعم صحة القلب: يحتوي الزعتر على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فهو يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وصفة طبيعية من الزعتر للبشرة

يعتبر الزعتر من المكونات الطبيعية التي تستخدم في العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، والتي تساعد في تنظيف البشرة والتخلص من الشوائب والبثور.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري)

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بطحن الزعتر المجفف حتى يصبح ناعما، ثم أضيفي العسل إليه وامزجي المكونات جيدا حتى تتكون لديكي عجينة ناعمة.

يمكنك إضافة زيت جوز الهند إذا كانت بشرتك جافة، حيث يعمل الزيت على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نعومة.

طبقي الخليط على وجهك بعد تنظيفه، ودلكيه بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر وجففي بشرتك بلطف.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة ونقية.

فوائد الوصفة للبشرة